Госстат подсчитал, сколько украинцев получают более 25 тыс. грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственная служба статистики опубликовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им зарплаты по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Следовательно, более 25 тыс. грн получают лишь 6,6% украинцев, передает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.
Так, по данным Госкомстата, более 25 тыс. грн зарплаты получают 6,6% украинцев, а чаще всего украинцы получают от 4723 до 6000 грн зарплаты (20,2%).
Отмечается, что всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного в месяц, составляет 6787,7 тыс. человек.
Поэтому, приводится следующая статистика по размеру месячной зарплаты:
▪️ к 4723,00 грн - 8,3%,
▪️ от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
▪️ от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
▪️ от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
▪️ от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
▪️ от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
▪️ от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
▪️ от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
▪️ от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
▪️ от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
▪️ более 25000,00 грн - 6,6%.
Напомним, по информации Пенсионного фонда, в Украине показатель средней заработной платы в июне составил более 11 тысяч гривен.