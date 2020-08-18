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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70830 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97712 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 123245 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105345 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125173 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100673 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103768 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Госстат подсчитал, сколько украинцев получают более 25 тыс. грн зарплаты

Госстат подсчитал, сколько украинцев получают более 25 тыс. грн зарплаты

Киев  •  УНН

 • 22658 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственная служба статистики опубликовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им зарплаты по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Следовательно, более 25 тыс. грн получают лишь 6,6% украинцев, передает УНН со ссылкой на данные Госкомстата.

Так, по данным Госкомстата, более 25 тыс. грн зарплаты получают 6,6% украинцев, а чаще всего украинцы получают от 4723 до 6000 грн зарплаты (20,2%).

Отмечается, что всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного в месяц, составляет 6787,7 тыс. человек.

Поэтому, приводится следующая статистика по размеру месячной зарплаты:

▪️ к 4723,00 грн - 8,3%,
▪️ от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
▪️ от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
▪️ от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
▪️ от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
▪️ от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
▪️ от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
▪️ от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
▪️ от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
▪️ от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
▪️ более 25000,00 грн - 6,6%.

Напомним, по информации Пенсионного фонда, в Украине показатель средней заработной платы в июне составил более 11 тысяч гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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