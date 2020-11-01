С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили в 23,6 тыс. медиков

"За все время пандемии в Украине заболели 395 440 человек, из них 22 319 детей, а также 23 626 медицинских работников. В общем выздоровел 161 441 пациент, а летальных случаев 7306", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было совершено 49 026 тестирований, из них методом ПЦР - 40 588, а также 8438 методом ИФА.

Напомним, в Украине 8:40 1 ноября зафиксировано уже 395 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 7,9 тысячи.