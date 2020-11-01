З початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили у 23,6 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За весь час пандемії в Україні захворіли 395 440 людей, із них 22 319 дітей, а також 23 626 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За весь час пандемії в Україні захворіли 395 440 людей, із них 22 319 дітей, а також 23 626 медичних працівників. Загалом одужав 161 441 пацієнт, а летальних випадків 7 306”, - сказав Степанов.
За його словами, за минулу добу було здійснено 49 026 тестувань, з них методом ПЛР - 40 588, а також 8 438 методом ІФА.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисячі.