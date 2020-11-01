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В Україні вже 395 тис. випадків COVID-19, за добу — 7 959

В Україні вже 395 тис. випадків COVID-19, за добу — 7 959

Київ • УНН

 • 59882 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 395 440 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 959 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 306 людей, з них за добу — 110.

Одужали від хвороби вже 161 441 людей, з них за добу — 2 513.

Активних хворих на сьогодні 226 693, приріст за добу — 5 336.

Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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