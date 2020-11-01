В Україні вже 395 тис. випадків COVID-19, за добу — 7 959
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 7,9 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 395 440 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 959 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 306 людей, з них за добу — 110.
Одужали від хвороби вже 161 441 людей, з них за добу — 2 513.
Активних хворих на сьогодні 226 693, приріст за добу — 5 336.
Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.