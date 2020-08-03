С начала карантина статус безработного получили почти 400 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, а это на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.
"С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
В то же время, как сказано, в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился.
"Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тысяч", - уточнить в центре занятости.
Напомним, Кабмин прогнозировал рост безработных в Украине в этом году до 9,4%.