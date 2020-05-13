Кабмін прогнозує зростання безробітних цього року до 9,4%

“З початку дії карантину майже 200 тис. осіб отримали статус безробітного. За нашими прогнозами в цьому році прогнозується різке зростання безробітних до 9,4%, в 2019 році ця цифра складала 8,2%”, — сказав Шмигаль.

За його словами, мета уряду не лише збереження робочих місць, а і створення нових.

“Це не пусті слова. Сьогодні на засідання уряду Мінекономіки буде презентована програма з чіткою розкладкою де коли і які робочі місця будуть створені або вже створені”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, з 4 травня близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги від держави по частковому безробіттю, що дозволить забезпечити виплати для понад 25 тис. українців.