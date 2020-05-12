Роботодавці звернулися за допомогою по безробіттю для понад 25 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. З 4 травня близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги від держави по частковому безробіттю, що дозволить забезпечити виплати для понад 25 тис. українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
"З 4 травня, тобто з початку анонсування програми по частковому безробіттю, кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги вже склала 6873", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опрацювання проходить в щоденному режимі і станом на сьогодні вже прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду ‒ 3339 пакетів документів і прийом заявок активно продовжується.
"Лише за перший тиждень анонсування програми по частковому безробіттю, за отриманням такої допомоги звернулися майже 7 тисяч роботодавців. З кожним днем ця цифра збільшується приблизно на тисячу нових заяв", - йдеться у повідомленні.
Програма направлена на те, щоб допомогти малому і середньому бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.
"Загалом, на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.
Нагадаємо, за інформацією Державного центру зайнятості, на допомогу по частковому безробіттю для малого та середнього бізнесу уряд вирішив виділити 4,7 млрд грн. Для отримання допомоги роботодавці вже можуть звертатись до центру зайнятості.