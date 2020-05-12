Работодатели обратились за пособием по безработице для более 25 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С 4 мая около 7 тысяч работодателей подали документы для получения помощи от государства по частичной безработице, что позволит обеспечить выплаты для более 25 тыс. украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"С 4 мая, то есть с начала анонсирования программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обработка проходит в ежедневном режиме и на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается.
"Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7 тысяч работодателей. С каждым днем эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений", - говорится в сообщении.
Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.
"В общем, на эту программу направлено 4,7 млрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств", - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕО.
Напомним, по информации Государственного центра занятости, на пособие по частичной безработице для малого и среднего бизнеса правительство решило выделить 4,7 млрд грн. Для получения помощи работодатели уже могут обращаться в центр занятости.