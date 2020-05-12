Работодатели обратились за пособием по безработице для более 25 тыс. украинцев

КИЕВ. 12 мая. УНН. С 4 мая около 7 тысяч работодателей подали документы для получения помощи от государства по частичной безработице, что позволит обеспечить выплаты для более 25 тыс. украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.