У Центрі зайнятості повідомили, як отримати допомогу по частковому безробіттю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На допомогу по частковому безробіттю для малого та середнього бізнесу уряд вирішив виділити 4,7 млрд грн. Для отримання допомоги роботодавці вже можуть звертатись до центру зайнятості. Про це на брифінгу у вівторок розповіла заступниця директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.
“Кабінетом міністрів було прийнято рішення, підтримане бюджетним комітетом Верховної ради, стосовно виділення Державній службі зайнятості фону загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття сумою в розмірі 6 млрд грн зі Стабілізаційного фонду. Ці кошти в розмірі 1,3 млрд йдуть на фінансову допомогу по безробіттю, для того щоб ми своєчасно та стабільно могли виплачувати допомогу по безробіттю, і 4,7 млрд — це допомога по частковому безробіттю для малого та середнього бізнесу”, — сказала Жовтяк.
З її слів, ця програма діє на період карантину + 30 днів після його закінчення.
“Роботодавці впродовж 30 днів з моменту припинення або скорочення їх діяльності подають документи до Державної служби зайнятості, наших центрів зайнятості, які наразі працюють дистанційно”, — зазначила вона.
Жовтяк пояснила, що служба зайнятості зобов’язана впродовж трьох днів прийняти рішення і ще впродовж трьох днів після цього заключити договір.
“На сьогодні ця програма працює. Ми отримали вже майже три тисячі пакетів документів. Вже прийняті рішення, які нададуть змогу надати таку допомогу майже 2,5 тис. людей. Найближчими днями почнеться фінансування... Розмір такої допомоги це тарифна ставки 2/3 окладу працівника, але не більше мінімальної зарплати 4723 грн”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, у травні рівень безробіття в Україні зріс на 48%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Кількість безробітних зросла до 456,8 тис. осіб.