Центр зайнятості: рівень безробіття зріс на 48%

“Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі)”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що від початку карантину - з 12 березня - статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян. При цьому, кількість вакансій зменшилась на 60%, порівняно з минулим роком - до 53 тисяч.

Зазначається, що залишаються затребуваними професії тих сфер, які працюють під час карантину - магазини, лікарні, фінансові установи, пошта тощо. Також потрібні робітники в сфері сільського господарства, логістики та охорони.

Повідомляється, що під час карантину допомогу по безробіттю стало отримати простіше, подавати заявку на отримання статусу безробітного можна дистанційно, навіть через портал “Дія”. Мінімальна допомога по безробіттю зросла з 650 до 1100 гривень на період карантину та через місяць після його завершення. Отримати допомогу можна з першого дня і навіть якщо працівник звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, в ООН прогнозують історичний рівень безробіття на тлі кризи з COVID-19.



