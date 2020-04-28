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В ООН прогнозують історичний рівень безробіття на тлі кризи з COVID-19

В ООН прогнозують історичний рівень безробіття на тлі кризи з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Організація Об’єднаних Націй прогнозує “історичний рівень безробіття” на тлі кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Про це йдеться в доповіді ООН, передає УНН.

“Криза COVID-19 занурює світову економіку в рецесію з історичним рівнем безробіття і потреб. Криза може призвести до скорочення чисельності зайнятих на умовах повної зайнятості на 195 мільйонів осіб лише в другому кварталі 2020 року”, - сказано в доповіді.

Відзначається, що пандемія також призвела до кризи з робочими місцями і джерелами засобів до існування, що загрожує прогресу в досягненні цілей сталого розвитку ООН.

“Малі та середні підприємства (МСП), сільськогосподарські робітники, самозайняті, наймані працівники, біженці і робітники-мігранти страждають найбільше. Це впливає на робочі місця в сфері послуг, у тому числі в сфері культури і туризму. Глобальний економічний спад вплине на глобальні переміщення населення і, отже, вплине на країни з високим рівнем міграції і високими потоками грошових переказів в порівнянні з їх ВВП”, - зазначають автори доповіді.

У той же час ООН пропонує відповідні дії, які могли б поліпшити ситуацію в сфері зайнятості.

“Реакція ООН в області економічного відновлення буде зосереджена на захисті і поліпшенні продуктивних секторів, захисту робочих місць і сприянні гідній праці”, — сказано в доповіді.

Як повідомляв УНН, на думку радника президента Дональда Трампа, безробіття в США через наслідки пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 може досягти показників Великої депресії, що тривала майже 12 років. 

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