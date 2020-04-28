В ООН прогнозируют исторический уровень безработицы на фоне кризиса с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Организация Объединенных Наций прогнозирует "исторический уровень безработицы" на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе ООН, передает УНН.
"Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческим уровнем безработицы и потребностей. Кризис может привести к сокращению численности занятых на условиях полной занятости на 195 млн человек только во втором квартале 2020 года", - говорится в докладе.
Отмечается, что пандемия также привела к кризису с рабочими местами и источниками средств к существованию, что грозит прогрессу в достижении целей устойчивого развития ООН.
"Малые и средние предприятия (МСП), сельскохозяйственные рабочие, самозанятые, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты страдают больше всего. Это влияет на рабочие места в сфере услуг, в том числе в сфере культуры и туризма. Глобальный экономический спад повлияет на глобальные перемещения населения и, следовательно, повлияет на страны с высоким уровнем миграции и высокими потоками денежных переводов по сравнению с их ВВП", - отмечают авторы доклада.
В то же время ООН предлагает соответствующие действия, которые могли бы улучшить ситуацию в сфере занятости.
"Реакция ООН в области экономического восстановления будет сосредоточена на защите и улучшении производительных секторов, защите рабочих мест и содействии достойному труду", - говорится в докладе.
Как сообщал УНН, по мнению советника президента Дональда Трампа, безработица в США из-за последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2 может достичь показателей Великой депрессии, продолжавшейся почти 12 лет.