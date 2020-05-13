Кабмин прогнозирует рост безработных в этом году до 9,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министр Украины прогнозирует рост безработных в Украине в этом году до 9,4%, а в 2019 году эта цифра составляла 8,2%. Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“С начала действия карантина почти 200 тыс. человек получили статус безработного. По нашим прогнозам в этом году прогнозируется резкий рост безработных до 9,4%, в 2019 году эта цифра составляла 8,2%”, — сказал Шмыгаль.
По его словам, цель правительства не только сохранение рабочих мест, а и создание новых.
“Это не пустые слова. Сегодня на заседании правительства Минэкономики будет представлена программа с четкой раскладкой где когда и какие рабочие места будут созданы или уже созданы”, — добавил Шмыгаль.
Напомним, с 4 мая около 7000 работодателей подали документы для получения помощи от государства по частичной безработице, что позволит обеспечить выплаты для более 25 тыс. украинцев.