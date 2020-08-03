З початку карантину статус безробітного отримали майже 400 тис. людей

"З початку дії карантину (з 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначено, останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних зупинилося.

"Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні – 75 тис. осіб, у липні – 68 тисяч", - уточнити у центрі зайнятості.

Нагадаємо, Кабмін прогнозував зростання безробітних в Україні цього року до 9,4%.