С начала суток на Донбассе тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим тишины. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
"Сегодня, 8 сентября, по имеющейся информации, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска сохраняют режим тишины. Вражеских обстрелов позиций наших мужественных защитников не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.
Он добавил, что подразделения ОС находятся наготове к коварным и провокационным действиям со стороны боевиков, и поздравил воинов-танкистов и ветеранов с профессиональным днем.
Напомним, вчера боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.