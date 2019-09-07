Бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій об’єднаних сил:
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- поблизу Лебединського з напрямку Ужівки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Старогнатівки з напрямку Петрівського — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- поблизу Талаківки з напрямку Пікузів — зі стрілецької зброї;
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- близько Новотроїцького з напрямку Докучаєвська — автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій об’єднаних сил:
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- в районі Новгородського з напрямку Озерянівки — з міномета калібру 82 мм.
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- поблизу Південного з напрямку “Шахта ім.Гагаріна” — з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;
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- неподалік Шумів з напрямку Горлівки — з артилерійських систем калібру 122 мм;
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- поблизу Майорська з напрямку “Шахта 6-7” — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Новотошківського з напрямку Голубівського — з гранатометів різних систем.
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У свою чергу, у пресцентрі нагадали, що 6 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
“Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі”, — резюмували у повідомленні.
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