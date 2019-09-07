Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105925 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112603 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрелы позиций объединенных сил:

  • вблизи Лебединского по направлению Ужовки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Старогнатовки по направлению Петровского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Талаковки по направлению Пикузы — из стрелкового оружия;
  • около Новотроицкого по направлению Докучаевска — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:

  • в районе Новгородского по направлению Озеряновка — из миномета калибра 82 мм.
  • вблизи Южного по направлению “Шахта им.Гагарина” — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Шумел по направлению Горловки — из артиллерийских систем калибра 122 мм;
  • вблизи Майорская по направлению “Шахта 6-7” — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотошковское по направлению Голубовского — из гранатометов различных систем.

В свою очередь, в пресс-центре напомнили, что 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме”, — резюмировали в сообщении.

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