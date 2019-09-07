Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрелы позиций объединенных сил:
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- вблизи Лебединского по направлению Ужовки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Старогнатовки по направлению Петровского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Талаковки по направлению Пикузы — из стрелкового оружия;
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- около Новотроицкого по направлению Докучаевска — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:
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- в районе Новгородского по направлению Озеряновка — из миномета калибра 82 мм.
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- вблизи Южного по направлению “Шахта им.Гагарина” — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
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- неподалеку Шумел по направлению Горловки — из артиллерийских систем калибра 122 мм;
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- вблизи Майорская по направлению “Шахта 6-7” — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку Новотошковское по направлению Голубовского — из гранатометов различных систем.
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В свою очередь, в пресс-центре напомнили, что 6 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
“Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме”, — резюмировали в сообщении.
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