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З початку проведення Операції ОС знешкоджено майже 24 тисячі вибухонебезпечних предметів

З початку проведення Операції ОС знешкоджено майже 24 тисячі вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 10054 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. З початку проведення Операції об’єднаних сил з 5831,57 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знешкоджено 23958 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС, інформує УНН.

Зазначається, що підрозділи ДСНС України зі складу ООС впродовж останнього тижня залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, виконання інженерних робіт, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об’єднаних сил впродовж тижня 83 рази залучалися до проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 68 га території, вилучено та знешкоджено 779 вибухонебезпечні предмети (всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4503 разів, обстежено 5831,57 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знешкоджено 23958 вибухонебезпечних предметів)”, — йдетсья у повідомленні.

Додається, що особовим складом ДСНС, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське та Чермалик, за тиждень відновлено 7 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 461 житловий будинок.

Нагадаємо, 6 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

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