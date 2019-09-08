З початку доби на Донбасі тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається режим тиші. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
"Сьогодні, 8 вересня, за наявною інформацією, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші. Ворожих обстрілів позицій наших мужніх захисників не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.
Він додав, що підрозділи ОС перебувають напоготові до підступних та провокаційних дій з боку бойовиків, і привітав воїнів-танкістів та ветеранів з професійним днем.
Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню.