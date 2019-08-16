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Из онкоцентра в Ивано-Франковске эвакуировали больных из-за угрозы пожара

Киев  •  УНН

 • 23105 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Ивано-Франковске из Прикарпатского клинического онкологического центра эвакуировали больных из-за угрозы возникновения пожара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 16 августа в 06:40 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории коммунального заведения "Прикарпатский клинический онкологический центр" на улице Медицинская в Ивано-Франковске.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений со 2-го этажа хирургического отделения персоналом больницы проведена эвакуация 16 больных, на 3-м этаже, в помещении реанимации, размещено 5 больных. Угрозы жизни не было, эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

В 07:03 было установлено, что в помещении столовой на 1 этаже произошел порыв водопровода, что стало причиной короткого замыкания электропроводки приборов без последующего горения.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в Одессе произошла пожар в отделении областного медицинского центра психического здоровья.

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