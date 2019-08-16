З онкоцентру в Івано-Франківську евакуювали хворих через загрозу пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Івано-Франківську з Прикарпатського клінічного онкологічного центру евакуювали хворих через загрозу виникнення пожежі, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, 16 серпня о 06:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території Комунального закладу "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" на вулиці Медична в Івано-Франківську.
"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з 2-го поверху хірургічного відділення персоналом лікарні проведено евакуацію 16 хворих, на 3-му поверсі, в приміщенні реанімації, розміщено 5 хворих. Загрози життю не було, евакуація не проводилась", - йдеться в повідомленні.
О 07:03 було встановлено, що в приміщенні їдальні на 1 поверсі відбувся порив водопроводу, що спричинило коротке замикання електропроводки приладів без подальшого горіння.
Потерпілих унаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у відділенні обласного медичного центру психічного здоров’я.