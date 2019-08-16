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З онкоцентру в Івано-Франківську евакуювали хворих через загрозу пожежі

З онкоцентру в Івано-Франківську евакуювали хворих через загрозу пожежі

Київ • УНН

 • 23106 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Івано-Франківську з Прикарпатського клінічного онкологічного центру евакуювали хворих через загрозу виникнення пожежі, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, 16 серпня о 06:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території Комунального закладу "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" на вулиці Медична в Івано-Франківську.

"До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з 2-го поверху хірургічного відділення персоналом лікарні проведено евакуацію 16 хворих, на 3-му поверсі, в приміщенні реанімації, розміщено 5 хворих. Загрози життю не було, евакуація не проводилась", - йдеться в повідомленні.

О 07:03 було встановлено, що в приміщенні їдальні на 1 поверсі відбувся порив водопроводу, що спричинило коротке замикання електропроводки приладів без подальшого горіння.

Потерпілих унаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, в Одесі сталася пожежа у відділенні обласного медичного центру психічного здоров’я.

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