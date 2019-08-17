Из офиса сгоревшего одесского отеля изъяли документацию и сервер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Из офиса гостиницы "Токио Стар" в Одессе, где при пожаре погибли 9 человек, изъяли всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом. Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 9 погибших.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.