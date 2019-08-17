З офісу згорілого одеського готелю вилучили документацію та сервер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З офісу готелю “Токіо Стар” в Одесі, де під час пожежі загинуло 9 людей, вилучили всю наявну документацію та сервер з відеоархівом. Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Опитуються свідки події, для вивчення з офісу готелю вилучено усю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю та представниками фірми, що встановлювала у готелі протипожежну сигналізацію", - написав Бех.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 9 загиблих.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі розпочато кримінальне провадження.