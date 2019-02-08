Со следующего года заключенным в Украине урежут норму хлеба

"Согласно постановлению улучшено суточный набор продуктов питания за счет введения молока, яиц, специй, сухофруктов (для приготовления третьего блюда на обед, не была предусмотрена предыдущими нормами), увеличено суточную норму выдачи сахара, овощей. Вместе с тем, уменьшено суточную норму выдачи хлеба (в новых нормах предусмотрена выдача хлеба пшеничного из муки I сорта - 500 г, в действующих нормах - хлеб пшеничный из муки II сорта - 150 г и хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта - 500 г) ", - отметили в пресс-службе ведомства.



При этом в ДВКС уточнили, что также с целью разнообразия питания предусмотрено использование полуфабрикатов - пельменей, голубцов, мясного и рыбного фарша.



Напомним, летом прошлого года прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту обнаружения кишечной инфекции в продуктах, которыми кормили заключенных в Бориспольской исправительной колонии.



В Житомире обнаружили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных.



