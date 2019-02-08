З наступного року ув’язненим в Україні уріжуть норму хліба

"Відповідно до постанови покращено добовий набір продуктів харчування за рахунок введення молока, яєць, спецій, сухофруктів (для приготування третьої страви на обід, яка не була передбачена попередніми нормами), збільшено добову норму видачі цукру, овочів. Разом із тим, зменшено добову норму видачі хліба (в нових нормах передбачено видачу хліба пшеничного з борошна І сорту – 500 г, в діючих нормах – хліб пшеничний з борошна ІІ сорту – 150 г і хліб із суміші борошна житнього обдирного і пшеничного І сорту – 500 г)", - зазначили в прес-службі відомства.



При цьому у ДВКС уточнили, що також з метою урізноманітнення харчування передбачено використання напівфабрикатів – пельменів, голубців, м'ясного та рибного фаршу.



Нагадаємо, влітку минулого року прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення кишкової інфекції у продуктах, якими годували ув'язнених у Бориспільській виправній колонії.



У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених.



