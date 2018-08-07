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Арештантів на Житомирщині годували м'ясом з сальмонелою

Арештантів на Житомирщині годували м'ясом з сальмонелою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Житомирі виявили сальмонелу у курячому м’ясі, з якого готують страви для ув’язнених. Прокуратура розпочала кримінальні провадження, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Житомирська місцева прокуратура розпочала два кримінальні провадження за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, виявлених у виправній колонії №4 та установі виконання покарань №8", - повідомив він.

За його даними, за результатами проведених санітарно-мікробіологічних досліджень щодо відповідності м’яса птиці вимогам ГОСТу, у зразках курячого м’яса, відібраних у Житомирських виправній колонії №4 та установі виконання покарань №8 виявлено патогенну мікрофлору, у тому числі сальмонелу.

Житомирською місцевою прокуратурою внесено вказівку про заборону використання такого м’яса (усього у морозильних камерах двох установ зберігається понад 12 тонн замороженої курятини).

Наразі у кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 325 КК України, триває досудове розслідування, яке проводить місцевий відділ поліції Головного управління Нацполіції в області. Місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо, раніше сальмонела була виявлена в курці бренду "Гаврилівські курчата".

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