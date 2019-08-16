Из квартиры на столичном Печерске украли часы стоимостью 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Из квартиры на столичном Печерске у гражданина Индии украли двое часов стоимостью более 1,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
По процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №6 завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении преступника, который в мае этого года пробрался в одну из квартир на Печерске и похитил у гражданина Индии двое часов стоимостью более 1,5 млн грн и два мобильных телефона.
В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий установлено и задержано лицо, совершившее данное преступление, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (Кража - ред.) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В настоящее время досудебное расследование завершено и решается вопрос о направлении обвинительного акта в суд. А похищенное имущество вернули потерпевшему.
Напомним, в Киеве задержали иностранца за квартирную кражу и угон автомобиля.