З квартири на столичному Печерську вкрали годинники вартістю 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З квартири на столичному Печерську у громадянина Індії вкрали два годинники вартістю більш ніж 1,5 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно злочинця, який у травні цього року пробрався до однієї з квартир на Печерську та викрав у громадянина Індії два годинники вартістю більш ніж 1,5 млн грн та два мобільні телефони.
У ході першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено та затримано особу, яка вчинила вказаний злочин, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (Крадіжка – ред.) та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На даний час досудове розслідування завершено та вирішується питання щодо скерування обвинувального акту до суду. А викрадене майно повернули потерпілому.
Нагадаємо, у Києві затримали іноземця за квартирну крадіжку та викрадення автомобіля.