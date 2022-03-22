С каждым днем Херсон все ближе к гуманитарной катастрофе: МИД обратилось к международному сообществу

Цитата

“Российские оккупанты оказывают репрессии против жителей города. В частности, 21 марта они открыли огонь по мирным демонстрантам на площади Свободы, ранив пожилого человека. На фоне попыток подавить гражданское сопротивление российская оккупационная администрация осуществляет попытки создать оккупационные органы самоуправления.

Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Через блокаду в городе критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди”, - сообщили в МИД.

Детали

В МИД подчеркивают, что в Херсоне также находятся около ста иностранных студентов, прежде всего из стран Африки.

Как отметили в дипведомстве, рф пока отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия.

“С каждым днем город приближается к гуманитарной катастрофе. Призываем международное сообщество принять решительные меры против россии, в частности ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан”, - отметили в министерства.

"Мы также призываем правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву”, - добавили в ведомстве.

Напомним

Как писал УНН, в Херсоне российские оккупанты снова применили силу против мирного населения Украины, использовав слезоточивый газ для разгона демонстрации в поддержку Украины.