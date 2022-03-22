У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг: окупанти застосували сльозогінний газ для їх розгону

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Відео розгону мітинга оприлюднило “Суспільне”, а також медіаплатформа “Вгору”.

Повідомляється, що у вівторок люди знову вийшли на мирний мітинг у місті. Військові рф застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

За даними платформ, коли дим розвіявся, частина херсонців повернулась на площу.

Доповнення

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.

Внаслідок обстрілів був важко поранений пенсіонер.