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У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг: окупанти застосували сльозогінний газ для їх розгону

У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг: окупанти застосували сльозогінний газ для їх розгону

Київ • УНН

 • 119326 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Херсоні російські окупанти знову застосували силу проти мирного населення України, використавши сльозогінний газ для розгону демонстрації на підтримку України. Відео поширили у мережі, пише УНН.

Деталі

Відео розгону мітинга оприлюднило “Суспільне”, а також медіаплатформа “Вгору”.

Повідомляється, що у вівторок люди знову вийшли на мирний мітинг у місті. Військові рф застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

За даними платформ, коли дим розвіявся, частина херсонців повернулась на площу.

Доповнення

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.

Внаслідок обстрілів був важко поранений пенсіонер.

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