В Херсоне оккупанты открыли огонь для разгона мирного митинга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети, пишет УНН.
Детали
“В Херсоне российские военные разогнали мирный митинг, есть раненые”, - информирует “Общественное”.
На Facebook-странице медиаплатформы "Вверх" было обнародовано видео с упомянутого митинга. На нем, кроме стрельбы, слышен и виден взрыв. По данным сообщества, оккупанты применяли гозовые и (или) шумовые гранаты.
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Как писал УНН, по информации ОВА, ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.