В Херсоне оккупанты открыли огонь для разгона мирного митинга

Детали

“В Херсоне российские военные разогнали мирный митинг, есть раненые”, - информирует “Общественное”.

На Facebook-странице медиаплатформы "Вверх" было обнародовано видео с упомянутого митинга. На нем, кроме стрельбы, слышен и виден взрыв. По данным сообщества, оккупанты применяли гозовые и (или) шумовые гранаты.

Ранее

Как писал УНН, по информации ОВА, ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.