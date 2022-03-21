У Херсоні окупанти відкрили вогонь для розгону мирного мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупаційні сили намагались розігнати мирний мітинг мешканців Херсону, відкривши вогонь. Відео оприлюднили у мережі, пише УНН.
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“У Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, є поранені”, - інформує “Суспільне”.
На Facebook-сторінці Медіаплатформи “Вгору” було оприлюднено відео зі згаданого мітингу. На ньому, окрім стрілянини, чутно та видно вибух. За даними спільноти, окупанти застосовували гозові та (або) шумові гранати.
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Як писав УНН, за інформацією ОВА, ситуація у Херсонській області погіршується і наближається до критичної.