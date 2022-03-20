Ситуація на Херсонщині наближається до гуманітарної катастрофи – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ситуація у Херсонській області погіршується і наближається до критичної. Про це йдеться у повідомленні від місцевої Обласної військової адміністрації, повідомляє УНН.
Минула ніч було неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Наразі інформація про наслідки обстрілів ще уточнюється.
Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближається до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають російські окупанти, майже гуманітарна катастрофа.
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«Щодня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під зйомки відеокамер рашистських ЗМІ», - повідомили в ОВА.