Ситуация на Херсонщине приближается к гуманитарной катастрофе - ОВА

Минувшая ночь была неспокойной, по области были слышны звуки взрывов, обстрелов. Сейчас информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и тех громадах, где находятся российские оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

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"Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисти раздают свою гумпомощь. Все это делается под съемки видеокамер рашистских СМИ", — сообщили в ОВА.