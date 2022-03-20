Ситуация на Херсонщине приближается к гуманитарной катастрофе - ОВА

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19:03 • 62105 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической. Об этом говорится в сообщении от местной областной военной администрации, сообщает УНН.

Минувшая ночь была неспокойной, по области были слышны звуки взрывов, обстрелов. Сейчас информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и тех громадах, где находятся российские оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Цитата

"Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисти раздают свою гумпомощь. Все это делается под съемки видеокамер рашистских СМИ", — сообщили в ОВА.

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