Під час обстрілу окупантами мітингувальників у Херсоні поранено беззбройного пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Рашисти відкрили вогонь по мітингувальниках у Херсоні. Внаслідок обстрілів важко поранений пенсіонер, повідомляє УНН з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
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“Російські фашисти розстрілюють мирних громадян. Важко поранений беззбройний пенсіонер. Херсон", - йдеться в повідомленні.
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Сьогодні вдень стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.
За інформацією ОВА, ситуація в Херсонській області погіршується і наближається до критичної.