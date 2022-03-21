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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48323 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Під час обстрілу окупантами мітингувальників у Херсоні поранено беззбройного пенсіонера

Під час обстрілу окупантами мітингувальників у Херсоні поранено беззбройного пенсіонера

Київ • УНН

 • 265799 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Рашисти відкрили вогонь по мітингувальниках у Херсоні. Внаслідок обстрілів важко поранений пенсіонер, повідомляє УНН з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Цитата

“Російські фашисти розстрілюють мирних громадян. Важко поранений беззбройний пенсіонер. Херсон", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Сьогодні вдень стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.

За інформацією ОВА, ситуація в Херсонській області погіршується і наближається до критичної.

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