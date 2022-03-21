Під час обстрілу окупантами мітингувальників у Херсоні поранено беззбройного пенсіонера

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“Російські фашисти розстрілюють мирних громадян. Важко поранений беззбройний пенсіонер. Херсон", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні вдень стало відомо, що російські окупаційні сили намагалися розігнати мирний мітинг жителів Херсона, відкривши вогонь. Відео оприлюднили в мережі.



За інформацією ОВА, ситуація в Херсонській області погіршується і наближається до критичної.