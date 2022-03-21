При обстреле оккупантами митингующих в Херсоне ранен безоружный пенсионер

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“Русские фашисты расстреливают мирных граждан. Тяжело ранен безоружный пенсионер. Херсон”, - говорится в сообщении.

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Сегодня днем стало известно, что российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети.



По информации ОВА, ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.