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19:03 • 57380 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109633 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107588 просмотра

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15 марта, 13:08 • 102633 просмотра

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15 марта, 12:52 • 79978 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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При обстреле оккупантами митингующих в Херсоне ранен безоружный пенсионер

При обстреле оккупантами митингующих в Херсоне ранен безоружный пенсионер

Киев • УНН

 • 265797 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Рашисты открыли огонь по митингующим в Херсоне. В результате обстрелов тяжело ранен пенсионер, сообщает УНН со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Цитата

“Русские фашисты расстреливают мирных граждан. Тяжело ранен безоружный пенсионер. Херсон”, - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня днем стало известно, что российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети.

По информации ОВА, ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.

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