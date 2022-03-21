При обстреле оккупантами митингующих в Херсоне ранен безоружный пенсионер
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Рашисты открыли огонь по митингующим в Херсоне. В результате обстрелов тяжело ранен пенсионер, сообщает УНН со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Цитата
“Русские фашисты расстреливают мирных граждан. Тяжело ранен безоружный пенсионер. Херсон”, - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня днем стало известно, что российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети.
По информации ОВА, ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.