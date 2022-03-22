В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг: оккупанты применили слезоточивый газ для их разгона

Детали

Видео разгона митинга показало “Общественное”, а также медиаплатформа “Вверх”.

Сообщается, что во вторник люди снова вышли на мирный митинг в городе. Военные рф применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

По данным платформы, когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

Дополнение

Накануне стало известно, что российские оккупационные силы пытались разогнать мирный митинг жителей Херсона, открыв огонь. Видео обнародовали в сети.

В результате обстрелов был тяжело ранен пенсионер.