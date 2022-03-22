З кожним днем Херсон все ближче до гуманітарної катастрофи: МЗС звернулось до міжнародної спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернулось до міжнародної спільноти через ситуацію у тимчасово окупованому росіянами Херсоні, пише УНН з посиланням на відповідну заяву.
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“Російські окупанти чинять репресії проти мешканців міста. Зокрема, 21 березня вони відкрили вогонь по мирних демонстрантах на площі Свободи, поранивши літню людину. На тлі намагань придушити громадянський опір російська окупаційна адміністрація здійснює спроби створити окупаційні органи самоврядування.
Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди”, - повідомили в МЗС.
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В МЗС наголошують, що у Херсоні також перебувають близько ста іноземних студентів, насамперед з країн Африки.
Як зазначили в дипвідомстві, рф наразі відмовляється створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей та доставки продовольства.
“З кожним днем місто наближається до гуманітарної катастрофи. Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян”, - зазначили в міністерства.
“Ми також закликаємо уряди іноземних держав, громадян яких російська армія утримує як заручників в Херсоні, посилити політичний тиск на Москву”, - додали в відомстві.
Нагадаємо
Як писав УНН, у Херсоні російські окупанти знову застосували силу проти мирного населення України, використавши сльозогінний газ для розгону демонстрації на підтримку України.