Из Израиля вывезли гроб с погибшей украинкой - посол

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«Вчера отправили гроб с телом нашей гражданки, которая погибла в Сдероте, и сегодня отправляют ее несовершеннолетнего сына раненого в Молдову», - сказал Евгений Корнийчук.

Детали

Мальчика сначала перевезут в Молдову, откуда он уже поедет в Одессу, на похороны мамы, добавил посол.

Дополнение

В настоящее время подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.

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