Из Израиля вывезли гроб с погибшей украинкой - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Накануне из Израиля был вывезен гроб с погибшей украинкой. Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет УНН.
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«Вчера отправили гроб с телом нашей гражданки, которая погибла в Сдероте, и сегодня отправляют ее несовершеннолетнего сына раненого в Молдову», - сказал Евгений Корнийчук.
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Мальчика сначала перевезут в Молдову, откуда он уже поедет в Одессу, на похороны мамы, добавил посол.
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В настоящее время подтверждена гибель 13 граждан Украины в Израиле.
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