З Ізраїлю вивезли труну з загиблою українкою - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Напередодні з Ізраїлю було вивезено труну з загиблою українкою. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише УНН.
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«Вчора відправили труну із тілом нашої громадянки, яка загинула в Сдероті, і сьогодні відправляють її неповнолітнього сина пораненого до Молдови», - сказав Євген Корнійчук.
Деталі
Хлопчика спочатку перевезуть до Молдови, звідки він вже поїде до Одеси, на похорон мами, додав посол.
Доповнення
Наразі підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.
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