С участка в Запорожье похитили 40 бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Запорожье в полицию сообщили о похищении 40 бюллетеней с участка. Об этом заявила гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“25 октября в Запорожье на участке № 231003 избиратель самовольно взял со стола членов комиссии избирательные бюллетени. Нарушитель задержан полицией, открыто уголовное производство. Согласно заявлению в правоохранительные органы мужчина пытался украсть 40 бюллетеней”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители ОПОРЫ обратились за комментарием к члену Запорожской городской ТИК Александру Рощину с целью подтверждения информации о похищении избирательных бюллетеней. В телефонном разговоре он сообщил, что инцидент произошел 25 октября в Запорожье на участке № 231003 по адресу ул. Мира, 6.
“Дедушка пришел на участок проголосовать. Пока отвлекал тех, кто выдает — украл со стола по 9 бюллетеней из каждых выборов: запорожского головы, областного совета, районного совета и городского совета. И пошел в кабинку для голосования. Проставил отметку на каждом из бюллетеней и на выходе его поймали, бросить не успел. Вызвали полицию, она его забрала, составили акт. Эти бюллетени отделили. При подсчете голосов их добавят к бюллетеням, которые не использованы. На результат выборов это не влияет. Я лично там был, участковым комиссиям рассказал как им не ошибиться при подсчете голосов”, - отметил член Запорожской ТИК.
В полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины (“Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме”). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого уголовного преступления.
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