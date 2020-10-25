З дільниці у Запоріжжі викрали 40 бюлетенів

“25 жовтня у Запоріжжі на дільниці №231003 виборець самовільно взяв зі столу членів комісії виборчі бюлетені. Порушника затримано поліцією, відкрито кримінальне провадження. Згідно з заявою до правоохоронних органів чоловік намагався вкрасти 40 бюлетенів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники ОПОРИ звернулися за коментарем до члена Запорізької міської ТВК Олександра Рощина з метою підтвердження інформації про викрадення виборчих бюлетенів. В телефонній розмові він повідомив, що інцидент трапився 25 жовтня в Запоріжжі на дільниці №231003 за адресою вул. Миру, 6.

«Дідусь прийшов на дільницю проголосувати. Поки відволікав тих, хто видає – поцупив зі столу по 9 бюлетенів з кожних виборів: запорізького голови, обласної ради, районної ради і міської ради. І пішов до кабінки для голосування. Проставив відмітку на кожному з бюлетенів й на виході його спіймали, вкинути він не встиг. Викликали поліцію, вона його забрала, склали акт. Ці бюлетені відокремили. При підрахунку голосів їх додадуть до бюлетенів, що не використані. На результат виборів це не впливає. Я особисто там був, дільничним комісіям розповів як їм не помилитися при підрахунку голосів», - зазначив член Запорізької ТВК.

У поліції зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 158-1 Кримінального кодексу України (“Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі”). Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.

Зазначимо, в Офісі Президента заявили, що місцеві вибори відповідали найвищим демократичним стандартам.