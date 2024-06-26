"Південному" и "Востоку" приготовиться? НБУ может лишать банки лицензии за систематическое нарушение законодательства

Национальный банк может лишить банковской лицензии финансовое учреждение за систематическое нарушение законодательства, а лица, которые нанесли ущерб банку своими действиями, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Сергей Лысенко.

Да, в ст. 218-1 УК Украины указано, что уголовным правонарушением является доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленно, из корыстных мотивов, другой личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанным с банком лицом любых действий, что привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, - отметил Лысенко.

Юрист объяснил, что фактически, если имущество было заложено несколько раз и банк таким кредитованием подверг себя значительным кредитным рискам, причинившим ему значительный ущерб, то в таком случае лиц, нанесших данный ущерб, можно привлечь к уголовной ответственности.

Он уточнил, что по законодательству, к лицам, связанным с банком, относятся контролеры банка, лица, имеющие существенное участие в финансовом учреждении, и лица, через которых осуществляется опосредованное владение существенным участием в банке, руководители подразделения внутреннего аудита, руководители и члены комитетов совета банка и правление банка.

Адвокат добавил, что хотя на лицо, которому выдается кредит, возлагается обязанность уведомить банк о залогах на имущество, которые были ранее, однако именно лица, связанные с банком, будут нести уголовную ответственность за доведение до неплатежеспособности банка.

По словам Лысенко, такое правонарушение должны расследовать Национальная полиция Украины или Бюро экономической безопасности.

Национальный банк Украины в свою очередь за такие действия может признать банк неплатежеспособным или лишить лицензии. "Если банк будет систематически нарушать законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, то НБУ может лишить его банковской лицензии", - отметил Лысенко.

В то же время юрист напомнил, что по законодательству банк должен проверять имущество, которое передается ему в залог по кредиту на предмет того, не обременено ли оно другим кредитом.

Банк при расчете размера кредитного риска принимает стоимость залога, который является приемлемым обеспечением, при условии его принадлежности к перечню обеспечения и одновременному соблюдению принципа беспрепятственного взыскания. Данный принцип предусматривает, что предмет залога должен иметь более высокий приоритет обременения в пользу банка в соответствующем реестре в соответствии с требованиями законодательства Украины на срок не менее срока действия кредитного договора. Для соблюдения данного принципа банки обязаны проверить, было ли такое имущество передано в залог другим банкам. Если такое имущество было передано другим банкам, то в таком случае не будет соблюден принцип беспрепятственного взыскания и банк будет иметь значительные кредитные риски, ведь первоочередное право на взыскание будут иметь банки, которым данное имущество было передано в залог ранее, - сказал Лысенко.

Он также отметил, что банк должен выдавать кредит под залог уже обремененного имущества, только если в предварительных договорах залога не предусматривается ограничение относительно следующих залогов.

Однако стоит отметить, что такие действия банка могут привести к его неплатежеспособности, ведь прежде всего, если должник нарушит условия кредитного договора, то требования залогодержателя, у которого право залога возникло позже, удовлетворяются стоимостью предмета залога после обеспечения требований предыдущих залогодержателей. То есть в большинстве случаев, если уже имущество было заложено трижды, банк не сможет вернуть выданные в кредит средства в полном объеме, - добавил Лысенко.

Напомним

УНН рассказывал, что одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, с помощью своих компаний, управлявших зерновым терминалом "Олимпекс", удалось трижды перезакладить имущество. Половина терминала "Олимпекс", в частности" Сухой Порт", были под залогом у американского фонда с 2019 года. И когда Гроза с Науменко, вероятно, решили не отдавать 75 млн долл. кредита, они взяли займ в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог того же имущества, что было у американцев. После этого банки якобы продали залоговое имущество по, вероятно, очень заниженной цене, и, в конце концов, оно оказалось под еще одним залогом, но уже, как пишут СМИ, у подконтрольных грозе и Науменко компаний. Таким образом, они, вероятно, хотели сохранить контроль над самыми большими воротами. серого экспорта в 2021-2023 годах. Не исключено, что помогал в реализации замысла председатель правления банка " Восток "и по совместительству председатель фракции" Слуга народа " в Одесском городском совете Вадим Мороховский. По данным источников УНН, кредитный договор грозы и Науменко предусматривал, что любые действия в отношении имущества "Олимпекса" они должны были согласовывать с американскими кредиторами.