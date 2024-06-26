"Південному" та "Востоку" приготуватися? НБУ може позбавляти банки ліцензії за систематичне порушення законодавства

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60295 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147085 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142399 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120067 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131378 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84381 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92653 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98583 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89609 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219650 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.2м/с
44%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41499 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18753 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18396 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41521 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20254 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142401 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219652 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369964 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305648 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10193 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30406 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27359 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120067 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32476 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Південному" та "Востоку" приготуватися? НБУ може позбавляти банки ліцензії за систематичне порушення законодавства

Київ • УНН

 • 58072 перегляди

Національний банк України може відкликати ліцензію у банку за систематичне порушення законодавства, а особи, які завдали шкоди банку своїми діями, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Південному" та "Востоку" приготуватися? НБУ може позбавляти банки ліцензії за систематичне порушення законодавства

Національний банк може позбавити банківської ліцензії фінансову установу за систематичне порушення законодавства, а особи, які завдали шкоди банку своїми діями, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Сергій Лисенко.

Так, у ст. 218-1 КК України зазначено, що кримінальним правопорушенням є доведення банку до неплатоспроможності, тобто навмисне, з корисливих мотивів, іншої особистої зацікавленості або на користь третіх осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великих матеріальних збитків державі або кредитору,

- зазначив Лисенко.

Юрист пояснив, що фактично, якщо майно було закладено кілька разів і банк таким кредитуванням наразив себе на значні кредитні ризики, що заподіяло йому значної шкоди, то в такому разі осіб, які заподіяли цю шкоду, можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Він уточнив, що згідно із законодавством, до осіб, пов'язаних з банком, належать контролери банку, особи, які мають суттєву участь у фінансовій установі, та особи, через яких здійснюється опосередковане володіння суттєвою участю у банку, керівники підрозділу внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку.

Адвокат додав, що хоча на особу, якій видається кредит, покладається обов'язок повідомити банк про застави на майно, які були раніше, однак саме особи, пов'язані з банком, нестимуть кримінальну відповідальність за доведення до неплатоспроможності банку.

За словами Лисенка, таке правопорушення мають розслідувати Національна поліція України чи Бюро економічної безпеки.

Національний банк України, своєю чергою, за такі дії може визнати банк неплатоспроможним або позбавити ліцензії. "Якщо банк систематично порушуватиме законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, то НБУ може позбавити його банківської ліцензії", - зазначив Лисенко.

Водночас юрист нагадав, що згідно із законодавством банк повинен перевіряти майно, яке передається йому у заставу за кредитом на предмет того, чи не обтяжене воно іншим кредитом.

Банк при розрахунку розміру кредитного ризику приймає вартість застави, яка є прийнятним забезпеченням, за умови її належності до переліку забезпечення та одночасного дотримання принципу безперешкодного стягнення. Цей принцип передбачає, що предмет застави повинен мати більш високий пріоритет обтяження на користь банку у відповідному реєстрі відповідно до вимог законодавства України на строк не менший за термін дії кредитного договору. Для дотримання цього принципу банки зобов'язані перевірити, чи таке майно було передано в заставу іншим банкам. Якщо таке майно було передано іншим банкам, то в такому разі не буде дотримано принципу безперешкодного стягнення і банк матиме значні кредитні ризики, адже першочергове право на стягнення матимуть банки, яким дане майно було передано в заставу раніше,

- сказав Лисенко.

Він також зазначив, що банк має видавати кредит під заставу вже обтяженого майна, лише якщо у попередніх договорах застави не передбачається обмеження щодо наступних застав.

Однак варто зазначити, що такі дії банку можуть призвести до його неплатоспроможності, адже насамперед, якщо боржник порушить умови кредитного договору, то вимоги заставоутримувача, у якого право застави виникло пізніше, задовольняються вартістю предмета застави після забезпечення вимог попередніх заставоутримувачів. Тобто в більшості випадків, якщо вже майно було закладено тричі, банк не зможе повернути видані в кредит кошти в повному обсязі,

- додав Лисенко.

Нагадаємо

УНН розповідав, що одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменко, за допомогою своїх компаній, що управляли зерновим терміналом "Олімпекс", вдалося тричі перезакласти майно. Половина терміналу "Олімпекс", зокрема "Сухий Порт", були під заставою в американського фонду з 2019 року. І коли Гроза з Науменко, ймовірно, вирішили не віддавати 75 млн дол. кредиту, вони взяли позику в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу того ж майна, що було в американців. Після цього банки нібито продали заставне майно за, ймовірно, дуже заниженою ціною, і, зрештою, воно опинилося під ще однією заставою, але вже, як пишуть ЗМІ, у підконтрольних Грозі та Науменко компаній. Таким чином, вони, ймовірно, хотіли зберегти контроль над найбільшими воротами. сірого експорту у 2021-2023 роках. Не виключено, що допомагав у реалізації задуму голова правління банку "Схід" та за сумісництвом голова фракції "Слуга народу" в Одеській міській раді Вадим Мороховський. За даними джерел УНН, кредитний договір Грози та Науменко передбачав, що будь-які дії щодо майна "Олімпексу" вони мали узгоджувати з американськими кредиторами.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67