Южная Корея фиксирует самую длинную серию «тропических ночей» за столетие

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 1472 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 11370 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 91852 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 137018 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 79776 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 83780 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 83928 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 130593 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55159 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 77959 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.9м/с
72%
745мм
Популярные новости
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 61806 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 20258 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 21180 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 15452 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 10053 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 91917 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 137091 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 114707 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 134399 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 177731 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Канада
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 84222 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 149244 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 208312 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 255837 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 188485 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Крылатая ракета
Boeing 737 MAX
9К720 Искандер

Южная Корея фиксирует самую длинную серию «тропических ночей» за столетие

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Южная Корея установила новый погодный рекорд: 22 дня подряд в июле ночные температуры в Сеуле превышали 25°C. В этом году 13 человек погибли от причин, связанных с жарой, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Южная Корея фиксирует самую длинную серию «тропических ночей» за столетие

Серия супержарких тропических ночей побила столетний погодный рекорд Южной Кореи, согласно официальным данным, опубликованным в четверг, на фоне того, как на острове установилась продолжительная волна тепла, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В четверг официальные лица сообщили, что ночные температуры в Сеуле держались выше 25°C в течение 22 дней подряд в июле, что стало самой продолжительной такой серией с начала современных метеорологических наблюдений в октябре 1907 года.

В Южной Корее такие ночи называют "тропическими ночами".

Столица страны также была на пути к фиксации самой жаркой июльской ночи в истории в среду, когда минимальная температура за день достигла 29,3°C, если только в четверг ночная температура не поднимется еще выше.

По данным анализа данных европейского климатического мониторинга Copernicus, июнь стал самым жарким месяцем в истории для 12 стран.

По данным метеорологического управления, ожидается, что сильная жара в Сеуле сохранится.

"Тепло воздуха из северо-тихоокеанского антициклона начало влиять на Южную Корею немного раньше, чем обычно", - сообщил агентству AFP директор сеульского отдела метеорологических прогнозов Юн Ки-хан.

"По мере того, как это влияние постепенно нарастало, жара накапливалась, подобно процентам на сберегательном счете, медленно увеличиваясь со временем", - сказал Юн.

"Обычно, если жарко только один день, температура резко повышается, а затем быстро возвращается к норме. Но когда тепло сохраняется несколько дней, жара не рассеивается полностью, а задерживается и накапливается с каждым днем", - добавил он.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, в этом году от вероятно связанных с жарой причин погибло 13 человек, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотни тысяч голов скота также погибли из-за экстремальной жары.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Сеул
Южная Корея