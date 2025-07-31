Южная Корея фиксирует самую длинную серию «тропических ночей» за столетие

Серия супержарких тропических ночей побила столетний погодный рекорд Южной Кореи, согласно официальным данным, опубликованным в четверг, на фоне того, как на острове установилась продолжительная волна тепла, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В четверг официальные лица сообщили, что ночные температуры в Сеуле держались выше 25°C в течение 22 дней подряд в июле, что стало самой продолжительной такой серией с начала современных метеорологических наблюдений в октябре 1907 года.

В Южной Корее такие ночи называют "тропическими ночами".

Столица страны также была на пути к фиксации самой жаркой июльской ночи в истории в среду, когда минимальная температура за день достигла 29,3°C, если только в четверг ночная температура не поднимется еще выше.

По данным анализа данных европейского климатического мониторинга Copernicus, июнь стал самым жарким месяцем в истории для 12 стран.

По данным метеорологического управления, ожидается, что сильная жара в Сеуле сохранится.

"Тепло воздуха из северо-тихоокеанского антициклона начало влиять на Южную Корею немного раньше, чем обычно", - сообщил агентству AFP директор сеульского отдела метеорологических прогнозов Юн Ки-хан.

"По мере того, как это влияние постепенно нарастало, жара накапливалась, подобно процентам на сберегательном счете, медленно увеличиваясь со временем", - сказал Юн.

"Обычно, если жарко только один день, температура резко повышается, а затем быстро возвращается к норме. Но когда тепло сохраняется несколько дней, жара не рассеивается полностью, а задерживается и накапливается с каждым днем", - добавил он.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, в этом году от вероятно связанных с жарой причин погибло 13 человек, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотни тысяч голов скота также погибли из-за экстремальной жары.