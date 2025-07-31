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Південна Корея фіксує найдовшу серію "тропічних ночей" за століття

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Південна Корея встановила новий погодний рекорд: 22 дні поспіль у липні нічні температури в Сеулі перевищували 25°C. Цього року 13 людей загинули від причин, пов'язаних зі спекою, що втричі більше, ніж торік.

Південна Корея фіксує найдовшу серію "тропічних ночей" за століття

Серія суперспекотних тропічних ночей побила столітній погодний рекорд Південної Кореї, згідно з офіційними даними, опублікованими в четвер, на тлі того, як на острові встановилася тривала хвиля тепла, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

У четвер офіційні особи повідомили, що нічні температури в Сеулі трималися вище 25°C протягом 22 днів поспіль у липні, що стало найтривалішою такою серією з початку сучасних метеорологічних спостережень у жовтні 1907 року.

У Південній Кореї такі ночі називають "тропічними ночами".

Столиця країни також була на шляху до фіксації найспекотнішої липневої ночі в історії в середу, коли мінімальна температура за день досягла 29,3°C, якщо тільки в четвер нічна температура не підніметься ще вище.

За даними аналізу даних європейського кліматичного моніторингу Copernicus, червень став найспекотнішим місяцем в історії для 12 країн.

За даними метеорологічного управління, очікується, що сильна спека у Сеулі збережеться.

"Тепло повітря з північно-тихоокеанського антициклону почало впливати на Південну Корею трохи раніше, ніж звичайно", - повідомив агентству AFP директор сеульського відділу метеорологічних прогнозів Юн Кі-хан.

"У міру того, як цей вплив поступово наростав, спека накопичувалася, подібно до відсотків на ощадному рахунку, повільно збільшуючись з часом", - сказав Юн.

"Зазвичай, якщо спекотно лише один день, температура різко підвищується, а потім швидко повертається до норми. Але коли тепло зберігається кілька днів, спека не розсіюється повністю, а затримується та накопичується з кожним днем", - додав він.

За даними Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань, цього року від ймовірно пов'язаних зі спекою причин загинуло 13 осіб, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сотні тисяч голів худоби також загинули через екстремальну спеку.

Юлія Шрамко

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Сеул
Південна Корея