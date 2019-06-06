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6 марта, 19:19 • 136809 просмотра

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Ющенко подтвердил сообщение ему о подозрении из-за "Межигорья"

Ющенко подтвердил сообщение ему о подозрении из-за "Межигорья"

Киев  •  УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Третий президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что 4 июня прибыл по вызову к следователю Генеральной прокуратуры, где ему сообщили о подозрении относительно завладения государственным комплексом "Межигорье". Об этом он написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

"Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении", - написал Ющенко.

Также он отметил, что суть указанного подозрения заключается в завладении государственным комплексом "Межигорье".

"Суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье", - отмечает Ющенко.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом "Межигорье".

Напомним, в Агентстве по розыску и менеджмента активов выбрали управляющим "Межигорьем" ООО "Скомпани".

Как сообщал УНН, в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит суд запретить Тендерному комитету АРМА заключать договор с ООО "Скомпани" на управление активами резиденции "Межигорье".

Напомним, 18 декабря 2018 года УНН сообщал, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005-2010 годов Виктору Ющенко.

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