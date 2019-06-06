Ющенко підтвердив повідомлення йому про підозру через "Межигір'я"

КИЇВ. 6 червня. УНН. Третій президент України Віктор Ющенко підтвердив, що 4 червня прибув за викликом до слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру щодо заволодіння державним комплексом "Межигір’я". Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, передає УНН.