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Ющенко підтвердив повідомлення йому про підозру через "Межигір'я"

Ющенко підтвердив повідомлення йому про підозру через "Межигір'я"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Третій президент України Віктор Ющенко підтвердив, що 4 червня прибув за викликом до слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру щодо заволодіння державним комплексом "Межигір’я". Про це він написав у своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Так, дійсно, 4 червня цього року за викликом я прибув до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру", - написав Ющенко.

Також, він зазначив, що суть вказаної підозри полягає у заволодінні державним комплексом "Межигір’я".

"Суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір’я", - зазначає Ющенко.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом "Межигір’я".

Нагадаємо, в Агентстві з розшуку та менеджменту активів обрали управителем "Межигір'я" ТОВ "Скомпані".

Як повідомляв УНН, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому позивач просить суд заборонити Тендерному комітету АРМА укладати договір з ТОВ "Скомпані" на управління активами резиденції "Межигір’я".

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року УНН повідомляв, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005-2010 років Віктору Ющенку.

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