Юрист хотел за 5 тыс. долл. договориться о контрабанде в Венгрию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Закарпатского управления СБУ задержали юриста, который предлагал более 5 тыс. долл. взятки начальнику Мукачевского пограничного отряда за беспрепятственное перемещение в Венгрию нескольких десятков тысяч пачек сигарет. Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
"16.11.2018 спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники "К" Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64,500 пачек сигарет через границу в Венгрию", - написал Матиос.
Напомним, вчера в Закарпатской области на границе с Румынией контрабандисты на автомобиле сбили пограничника. В результате полученных травм военнослужащий находится в коме.