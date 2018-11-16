Юрист хотел за 5 тыс. долл. договориться о контрабанде в Венгрию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106477 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150551 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145025 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136718 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128342 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171546 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист хотел за 5 тыс. долл. договориться о контрабанде в Венгрию

Юрист хотел за 5 тыс. долл. договориться о контрабанде в Венгрию

Киев  •  УНН

 • 8819 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Закарпатского управления СБУ задержали юриста, который предлагал более 5 тыс. долл. взятки начальнику Мукачевского пограничного отряда за беспрепятственное перемещение в Венгрию нескольких десятков тысяч пачек сигарет. Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.

"16.11.2018 спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники "К" Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64,500 пачек сигарет через границу в Венгрию", - написал Матиос.

Напомним, вчера в Закарпатской области на границе с Румынией контрабандисты на автомобиле сбили пограничника. В результате полученных травм военнослужащий находится в коме.

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