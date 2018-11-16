Юрист хотів за 5 тис. дол. домовитися про контрабанду до Угорщини

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Закарпатського управління СБУ затримали юриста, який пропонував понад 5 тис. дол. хабара начальнику Мукачівського прикордонного загону за безперешкодне переміщення до Угорщини кількох десятків тисяч пачок сигарет. Про це у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"16.11.2018 спецназ і внутрішня безпека прикордонників, оперативники "К" Закарпатського СБУ під керівництвом військових прокурорів Ужгородського гарнізону затримали вінницького юриста, який намагався дати хабара у 5200 доларів начальнику Мукачівського прикордонного загону за сприяння у незаконному переміщенні 64,500 пачок цигарок через кордон до Угорщини", - написав Матіос.

Нагадаємо, вчора у Закарпатській області на кордоні з Румунією контрабандисти на автомобілі збили прикордонника. Внаслідок отриманих травм військовослужбовець перебуває у комі.

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