Юрист хотів за 5 тис. дол. домовитися про контрабанду до Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Закарпатського управління СБУ затримали юриста, який пропонував понад 5 тис. дол. хабара начальнику Мукачівського прикордонного загону за безперешкодне переміщення до Угорщини кількох десятків тисяч пачок сигарет. Про це у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
"16.11.2018 спецназ і внутрішня безпека прикордонників, оперативники "К" Закарпатського СБУ під керівництвом військових прокурорів Ужгородського гарнізону затримали вінницького юриста, який намагався дати хабара у 5200 доларів начальнику Мукачівського прикордонного загону за сприяння у незаконному переміщенні 64,500 пачок цигарок через кордон до Угорщини", - написав Матіос.
Нагадаємо, вчора у Закарпатській області на кордоні з Румунією контрабандисти на автомобілі збили прикордонника. Внаслідок отриманих травм військовослужбовець перебуває у комі.